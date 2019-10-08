Россиян ждут три выходных в честь Дня народного единства

В начале ноября у россиян будут трехдневные выходные. Дополнительное время отдыха связано с празднованием Дня народного единства.

«В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно», — рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец «Интерфаксу».

Он напомнил, что 1 ноября у россиян будет полноценный рабочий день, а не короткий, поскольку он не предшествует празднику.

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Следующие праздничные выходные будут в России уже на Новый год, причем начнутся они 1 января, а 31 декабря, вторник, для всех будет рабочим. Новогодние каникулы, кроме того, продлятся на два дня меньше, на работу придется выйти уже 9 января. Потом будут по три дня отдыха в феврале и марте. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, еще три дня в июне по случаю Дня России, а следующие «ноябрьские» продлятся всего два дня.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Всего будет 248 рабочих и 118 выходных дней.