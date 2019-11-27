Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец объявил, что россияне будут работать в понедельник и вторник последней недели уходящего года.

Получается, у россиян будут две двухдневные рабочие недели — до и после праздников. В новом году первым рабочим днем станет станет четверг девятого января.

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Последний рабочий день 2019 года было решено сделать сокращенным на один час. Сами праздники продлятся с первое по восьмое января 2020 года.

26 ноября согласно результатам опроса 84% россиян согласны прийти на работу в субботу перед праздниками, чтобы 31 декабря число было выходным.

Ранее сообщалось, что в депутаты Госдумы выступили с предложением закрепить в трудовом кодексе выходные дни с 31 декабря по третье января, а остальные дни сделать оплачиваемым отпуском.

Однако было отмечено, что это может не устроить тех россиян, кто не хочет долгих выходных, а также тех, кто не готов выходить каникулы за свой счет.