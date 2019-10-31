Россиян ждет выходной 4 ноября

Ближайший понедельник станет для всех россиян выходным днем. 4 ноября страна отмечает День народного единства. Отрабатывать его в субботу не нужно. Это единственный праздник осени, который дает всем жителям страны дополнительный выходной день.

Синоптики пообещали москвичам потепление в праздничные выходные Подробнее

В 2019 году у россиян в честь праздника три выходных: суббота, 2 ноября; воскресенье, 3 ноября; понедельник, 4 ноября. Впервые страна отметила День народного единства в 2005 году.

Сам праздник связан с ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое штурмом взяло Китай-город, а гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Это было 22 октября 1612 года, когда Пожарский вошел в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. Это был переломный момент в жизни российского государства. Благодаря ему удалось преодолеть время самозванцев и безвластия.

Возможным изгнания поляков из Москвы стало только из-за патриотического подъема народа и борьбы представителей всех сословий с иностранными захватчиками.

Через 37 лет после освобождения Москвы царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери 22 октября по юлианскому календарю.

22 октября по юлианскому календарю — 4 ноября по григорианскому. Идея установить День народного единства на эту дату появилась у Межрелигиозного совета России в 2004 году.

Официально учредили праздник в 2005-м году и впервые отметили его в Нижнем Новгороде.

Это последний праздничный день в текущем году, когда россияне отдыхают дополнительный день. До конца декабря граждане смогут наслаждаться только официальными выходными днями — субботой и воскресеньем. 30 и 31 декабря — будние дни, понедельник и вторник.