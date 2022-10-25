Россиян предупредили про изменение графика выплаты пенсий в ноябре | 360°

Общество 25 октября 2022, 05:43 Россиян предупредили про изменение графика выплаты пенсий в ноябре Доцент Иванова-Швец заявила об изменениях выплат пенсий из-за Дня народного единства РИА "Новости"

Читать 360tv в

График начислении пенсий в ноябре изменится. Об этом предупредила россиян доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм». Это произойдет из-за Дня народного единства. Он отмечается 4 ноября.

Согласно приказу Минтруда, выплаты пенсий проводятся по графику, напомнила Иванова-Швец. Если дни выплат или доставки пенсий на дом выпадают на выходные или праздники, то пенсии могут выдать досрочно в пределах календарного месяца. Однако в этом случае пенсионер получит выплату не ранее, чем за три дня до положенного дня.

Реклама

Поэтому российские пенсионеры всегда получают деньги до праздника, отметила собеседница агентства. При этом точного графика работы отделений Почты России нет, а это значит, что если они будут работать, то деньги, к примеру, могут выплатить 5 ноября.

Реклама

Россияне, которые работают на Крайнем Севере, имеют право на получение пенсии с двойным коэффициентом. Кроме того, они могу выйти на пенсию досрочно.