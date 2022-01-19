Россиян заверили в отсутствии планов вводить новые ограничения из-за ковида

Новых законодательных ограничений по коронавирусу в России не планируется, ведь ситуация управляемая. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Все, что введено, этого достаточно. Ситуация управляемая, в принципе, мы готовы», — сказал Хубезов, его процитировало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Госдума не будет рассматривать проект закона о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что документ готовили при распространении «дельта»-штамма, на смену которого пришел «омикрон». В этой связи необходимы новые меры по борьбе с коронавирусом.

Изначально законопроектом предполагалось, что QR-коды россияне должны будут предъявлять при поездках на междугороднем транспорте и при посещении общественных мест.

Тем временем в России продолжает расти заболеваемость. За последние сутки в стране выявили 33 899 новых случаев коронавируса, это максимум с ноября 2021 года.