Россиян засудили на чемпионате мира по модерну в Польше

С 1 по 4 декабря в Польше проходил чемпионат мира по модерну, где российские коллективы принимали участие только в первых турах. Дальше их просто не пустили. Чего не хватило национальной сборной, разбирался «360».

Постановка, которую сделала финалистка шоу «Танцы» на ТНТ Ирина Кононова, очень эмоциональная, техничная, смелая, не прошла дальше первого тура. Коллектив занял 25-е место. Школа танца «Тандем», чемпионы России, также вылетели на первых этапах.

Британец спародировал дочь в TikTok и стал популярным Подробнее

«Осталось очень двоякое впечатление об этом событии, где переплелось и политика, и полное отсутствие заявленной номинации „Модерн“. Для того, чтобы попытаться попасть в следующий тур, нужно прыгать, вращать, кидать батманы (танцевать зачастую здесь не обязательно). Для меня это не является модерном. Я безумно доволен, как мы себя показали. И главная награда — когда подходят руководители и танцоры других стран и говорят тебе браво», — рассказал глава «Тандема» Евгений Чернявский.

По его словам, в чемпионате в полуфинал судьи не пропустили ни одну российскую группу. Поляки, словены и чехи оценивались по совершенно иным критериям. Отношение к коллективам из Белоруссии и Украины также было предвзятым. Между собой российские хореографы решили, что многое зависело на этом празднике танца от чисто геополитических факторов.

«Наш коллектив впервые приехал на этот чемпионат, и мы в шоке от всего этого. Оказалось, что в этом году жюри оценивает акробатические элементы, а не собственно модерн, как должно было. Танцевальная акробатика — это отдельное направление, и номинация, и жанр. В том году критерии оценки судейской линейки были совершенно иные. Сейчас же важнее были вращения и прыжки, хотя модерн иное. Модерн — это совокупность эмоции, пластики и собственного видения. На чемпионате все танцоры в полуфиналах и финале оказались под одну копирку», — рассказал российский хореограф.

Источник фото: «ВКонтакте»

Евгений Чернявский отметил, что даже чемпионка прошлого года в категории юниоров в этом году не попала в финал, хотя у нее была технически сложная и очень эмоциональная постановка. Правда без сверхвысоких прыжков и многочисленных вращений, без акробатических танцев.

Генеральный директор Общероссийской танцевальной организации Роман Петросян сообщил, что не в курсе мнений хореографов национальной сборной.

«Наверное, это кто-то из тренеров обиженных распространяет такую информацию. Чтобы не пускали нашу сборную, такого факта не имеется. Наша сборная участвовала», — пояснил он.