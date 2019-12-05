Россиян засудили на чемпионате мира по модерну в Польше
Постановка, которую сделала финалистка шоу «Танцы» на ТНТ Ирина Кононова, очень эмоциональная, техничная, смелая, не прошла дальше первого тура. Коллектив занял 25-е место. Школа танца «Тандем», чемпионы России, также вылетели на первых этапах.
Британец спародировал дочь в TikTok и стал популярнымПодробнее
«Осталось очень двоякое впечатление об этом событии, где переплелось и политика, и полное отсутствие заявленной номинации „Модерн“. Для того, чтобы попытаться попасть в следующий тур, нужно прыгать, вращать, кидать батманы (танцевать зачастую здесь не обязательно). Для меня это не является модерном. Я безумно доволен, как мы себя показали. И главная награда — когда подходят руководители и танцоры других стран и говорят тебе браво», — рассказал глава «Тандема» Евгений Чернявский.
По его словам, в чемпионате в полуфинал судьи не пропустили ни одну российскую группу. Поляки, словены и чехи оценивались по совершенно иным критериям. Отношение к коллективам из Белоруссии и Украины также было предвзятым. Между собой российские хореографы решили, что многое зависело на этом празднике танца от чисто геополитических факторов.
«Наш коллектив впервые приехал на этот чемпионат, и мы в шоке от всего этого. Оказалось, что в этом году жюри оценивает акробатические элементы, а не собственно модерн, как должно было. Танцевальная акробатика — это отдельное направление, и номинация, и жанр. В том году критерии оценки судейской линейки были совершенно иные. Сейчас же важнее были вращения и прыжки, хотя модерн иное. Модерн — это совокупность эмоции, пластики и собственного видения. На чемпионате все танцоры в полуфиналах и финале оказались под одну копирку», — рассказал российский хореограф.
Евгений Чернявский отметил, что даже чемпионка прошлого года в категории юниоров в этом году не попала в финал, хотя у нее была технически сложная и очень эмоциональная постановка. Правда без сверхвысоких прыжков и многочисленных вращений, без акробатических танцев.
Генеральный директор Общероссийской танцевальной организации Роман Петросян сообщил, что не в курсе мнений хореографов национальной сборной.
«Наверное, это кто-то из тренеров обиженных распространяет такую информацию. Чтобы не пускали нашу сборную, такого факта не имеется. Наша сборная участвовала», — пояснил он.