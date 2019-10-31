Россиян защитят от попыток присвоения жилья по электронной подписи

Сделки с недвижимостью в России станут проще Подробнее

Соответствующие уведомления будут приходить на электронную почту владельцев. Речь идет о документах по регистрации передачи или прекращения права собственности.

Теперь для проведения электронной сделки собственник должен дать свое согласие, подав бумажное заявление для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

«Это позволит автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости», — пояснил заместитель руководителя Кадастровой палаты Павел Чащин.

Летом этого года в силу вступили сразу несколько законов по изменению сделок с недвижимостью. С конца июля упростился порядок нотариального заверения при продаже или передаче доли в квартире. Ждать документа от нотариуса больше не нужно, если договор подписали все собственники.

В августе начал работать закон, который должен защитить россиян от мошенников, использующих электронную подпись. Проведение сделки возможно только в том случае, если собственник заранее предупредил Росреестр, что намерен подать документы в электронном виде.