Россиян защитят от недружественных действий других стран

Жителей России захотели защитить от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Для этого в Госдуму внести законопроекты о мерах поддержки населения страны.

«Проект федерального закона <…> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», — заявили авторы документов.

Тексты законопроектов опубликовали в думской электронной базе. Разработку документов объяснили необходимостью выполнения комплекса мер социально-экономического характера, направленных на защиту россиян и юридических лиц.

«Законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан РФ, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения», — уточнили в пояснительной записке.

Ранее пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон сообщила, что в странах Евросоюза зафиксировали серьезный всплеск русофобских настроений. По ее словам, людей стали увольнять с работы по национальному признаку, а русская культура теперь подвергается люстрации. Такую ситуацию Фридрихсон назвала тревожной.

Но русофобские настроения витают далеко не во всех странах. В Черногории устроили акцию в поддержку России. Люди вышли на улицы в городах Подгорица и Бар.