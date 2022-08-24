Россиян защитят от нападений бездомных собак

В 2023 году в каждом регионе России должны ввести порядок предотвращения нападений собак на людей. Плюсом проекта «Парламентская газета» назвала предписание не выпускать бездомных животных в определенных местах и оговорку о недопустимости жестокого обращения с ними.

Вступившие в силу в июле поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» предоставили региональным и муниципальным властям новые права в этой сфере. Им разрешили устанавливать дополнительные правила выгула собак, запрещать выпуск бездомных псов из приютов или ограничивать его.

С 1 марта 2023 года в каждом регионе планируют ввести «порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан». За основу субъекты возьмут методические указания, утвержденные правительством РФ.

В Минприроды обяжут региональные власти следить за популяцией бесхозных животных в выявлении и отлове бездомных собак, чтобы поместить их в приют, а также в профилактике случаев, когда животные представляют угрозу людям.

К последним в документе отнесли ситуации, когда собаки проявляют немотивированную агрессию в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей, на помойках и на территориях, куда запрещено возвращать животных из приютов.