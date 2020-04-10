Россиян заинтересовала работа на природе в период самоизоляции

По данным издания, за последние недели более чем на 50% увеличились запросы от соискателей в сферах агрокультуры. Кроме того, зафиксирован всплеск интереса к работе в сфере фермерства и садоводства. Определенный процент людей заинтересовали вакансии домашнего персонала, в частности в загородных домах.

«Вполне вероятно, что ближе к маю жители страны начнут в еще большем объеме искать варианты подобных подработок на свежем воздухе», — предположил менеджер «Авито.Работа» Дмитрий Пучков.