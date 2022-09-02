Общество 02 сентября 2022, 04:48 Поделиться Telegram

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Viber Россиян захотели защитить от психологов-шарлатанов «Парламентская газета»: россиян захотели защитить от психологов-шарлатанов Unsplash

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С момента начала пандемии россияне стали чаще пользоваться услугами психологов, но оказание такой помощи не регулируется законодательством. В связи с этим решили подготовить проект закона о психологической помощи.

Работу над законопроектом возобновили более шести лет назад. Документ стал особенно актуален во времена пандемии, когда многие россияне стали обращаться за помощью к психологам и другим специалистам. Спрос вызвал появление шарлатанов, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» декан факультета психологии МГУ, академик РАО Юрий Зинченко.

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По его словам, принятие закона позволит дать россиянам гарантии на получение профессиональных услуг. В документе пропишут точное определение психологической помощи и установят, кто ее может оказывать. Еще в законе пояснят, чем психолог отличается от психиатра и может ли он назначать лекарства.

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«Закон нужен, над проектом еще будут работать. Надеемся, что россияне и профессиональное психологическое сообщество получат важный документ по регулированию этой тонкой, затрагивающей многие интересы сферы», — сказал Зинченко.

Еще в Госдуме работают над законопроектом о предоставлении бесплатной психологической помощи некоторым категориям россиян.

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