Россиян захотели оставить без новостей о коронавирусе 31 декабря

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил сделать 31 декабря «днем без коронавируса». Он призвал блогеров и журналистов отказаться в праздничный день от публикации новостей о пандемии.

«Новый год — время надежд на лучшее. Я предлагаю всем СМИ, блогерам, Telegram-каналам 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. 31 декабря люди должны отдыхать, в том числе и психологически. Давайте 31 декабря уделим внимание самому главному — нашим родным, нашим семьям», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Тумусов напомнил, что от новостей про коронавирус устали все. Они стали привычным информационным фоном с марта, но так, по его словам, быть не должно.

«Пусть в ваших новостях чаще звучат такие слова, как „счастье“, „добро“ и „любовь“», — обратился к СМИ депутат.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса в начале весны 2020 года. Летом эпидемическая ситуация стабилизировалась, однако в сентябре произошла повторная вспышка. Всего в России медики выявили 2 848 377 случаев COVID-19. От последствий заражения умерли 50 858 человек.