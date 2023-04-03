Общество 03 апреля 2023, 04:00 Россиян захотели обязать впускать в квартиры работников ЖКХ «Известия»: Минстрой предложил обязать пускать в квартиры работников ЖКХ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Граждан России могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), которые будут устанавливать и обслуживать умные счетчики. Об этом сообщила газета «Известия».

При этом в тарифы хотят включить установку таких счетчиков, а обязанность по их обслуживанию возложат на РСО. Сейчас по закону, в жилое помещение без согласия его собственников можно попасть только при коммунальной аварии. В остальных случаях необходимо решение суда.

Реклама

«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций», — сообщила изданию зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, компании часто не соблюдают предъявленные требования, поэтому должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах.

По словам директора it-компании «Философт» Ивана Власова, в законе следует указать, что владелец жилья обязан предоставлять доступ к счетчикам, а в случае отказа назначать штрафы.

Ранее Минстрой России предложил включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ. Планируется, что их установку будут заниматься ресурсосберегающие компании.