03 апреля 2023, 04:00
Россиян захотели обязать впускать в квартиры работников ЖКХ
«Известия»: Минстрой предложил обязать пускать в квартиры работников ЖКХ
Граждан России могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), которые будут устанавливать и обслуживать умные счетчики. Об этом сообщила газета «Известия».
При этом в тарифы хотят включить установку таких счетчиков, а обязанность по их обслуживанию возложат на РСО. Сейчас по закону, в жилое помещение без согласия его собственников можно попасть только при коммунальной аварии. В остальных случаях необходимо решение суда.
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«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций», — сообщила изданию зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По ее словам, компании часто не соблюдают предъявленные требования, поэтому должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах.
По словам директора it-компании «Философт» Ивана Власова, в законе следует указать, что владелец жилья обязан предоставлять доступ к счетчикам, а в случае отказа назначать штрафы.
Ранее Минстрой России предложил включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ. Планируется, что их установку будут заниматься ресурсосберегающие компании.
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