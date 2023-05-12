Общество 12 мая 2023, 04:10 Россиян захотели обязать готовить проектные документы на частные дома «Известия»: россиян решили обязать готовить проектные документы на частные дома Pxhere

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Россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома. Такую инициативу направил в Минстрой Российский строительный союз (РСС). Также при возведении частного жилья предлагается проводить независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта, сообщили «Известия».

«Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС» — заявил председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

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Кроме того, это, по его словам, удовлетворит потребность в загородном жилье для более чем 70% россиян.

Мера позволит улучшить качество стройки, сделать дома безопаснее, отметили эксперты, однако создание проекта может составить 5–10% от полной стоимости строительства частного дома.

В марте предложили запретить во всех российских новостройках мусоропроводы, а в старых домах их захотели по возможности заваривать. Депутаты профильного комитета нижней палаты парламента выступили с таким обращением в Минстрой. Мера призвана ускорить реформу обращения с отходами в России, а также она поможет в борьбе с переполненными свалками.