Россиян вывезут из Пхукета и Гоа 24 апреля

Россиян, застрявших на тайском острове Пхукет, в индийском штате Гоа, на испанском курорте Аликанте и индонезийском Денпасаре, планируют вывезти на родину 24 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи России.

Согласно предварительному графику по вывозу из-за рубежа, вылет из Денпасара во Владивосток запланирован на 00:20 (местное время) 24 апреля, говорится в Telegram-канале ведомства «Коронавирус. Рейсы в РФ». На рейс зарегистрируют пассажиров, которые проживают в Приморском крае.

Рейс из Пхукета в Новосибирск запланирован на 4:55 (местное время) 24 апреля. На него могут попасть путешественники из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Красноярского края.

Рейс Аликанте — Нижний Новгород состоится в 13:15 по местному времени 24 апреля. На него попадут туристы из Нижегородской области, Татарстана, Башкирии Самарской области, Пермского края.

Вылет из Гоа в Новосибирск состоится в тот же день в 16:30 по местному времени. На него попадут жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев.

С 31 марта Россия ограничила вывоз граждан страны из-за границы: в Москву доставляются не более 500 человек в сутки, в аэропорты других регионов — не более 200 человек.