Россиян вывезут из Китая на военных самолетах

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

Об эвакуации россиян 31 января объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Граждан РФ, которые пожелают уехать из Китая, должны были вывозить на автобусах через пограничные пункты в Приморье.

По словам вице-премьера, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. Сопровождать эвакуируемых будут представители Роспотребнадзора. После возвращения в Россию их ждет 14-дневный карантин.

По последней информации, жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае стали 250 человек, заразились около 11 тысяч человек. В России также зафиксированы случаи заражения: это два гражданина Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

Россия с 1 февраля прекратила авиасообщение с Китаем, за исключением нескольких рейсов «Аэрофлота». Также закрыта граница с КНР на Дальнем Востоке.