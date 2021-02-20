Россиян во время пандемии стали чаще приглашать на работу в другие регионы

Компании в России начали искать сотрудников в других регионах. Это связано с тем, что все больше людей работают в дистанционном формате.

Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работу hh.ru. Его результаты оказались в распоряжении РБК. Аналитики изучили свыше 27 миллионов приглашений на собеседования. Они выяснили, что в конце 2020 года на 49% выросла доля приглашений от московских компаний соискателей из других регионов.

Наиболее заинтересованы в людях из других частей страны столичные фирмы из области культуры и искусства. В январе 2020 года они приглашали на собеседования 21% претендентов, в декабре — уже 47%.

Также к россиянам из регионов проявляли интерес московские компании в сфере услуг, медицины и фармацевтики, логистики, информационных технологий, общественной деятельности и благотворительности, НКО.

Что касается региональных работодателей, то они тоже чаще стали рассматривать людей из других субъектов. Доля таких приглашений выросла с 27% в начале 2020 года до 35% в конце. Эксперты отметили, что чаще такие кандидатуры стали рассматривать с июля.

Результаты исследования другого сервиса по поиску работы показали, что мужчины стали чаще соглашаться на работу воспитателей, фармацевтов и секретарей.