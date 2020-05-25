Россиян вернули домой с Фиджи. Они застряли там на 2 месяца

Борт с россиянами, которые не могли вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в Москве. Среди них оказались застрявшие туристы с Фиджи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в Facebook, как организовывали выезд соотечественников. За помощью к дипломатам во второй половине марта обратилась россиянка: на Фиджи остались ее родители и еще около 20 человек.

Тогда решение нашлось довольно быстро: борт за туристами согласился отправить меценат, но в итоге забрать россиян не получилось. Островное государство приостановило прием самолетов.

«Чудо не случилось, и планы рухнули. Но эффект остался: вдруг мы осознали, что, несмотря на <…> свалившиеся на всех сложности, в людях живо желание помогать. Это по-настоящему окрылило и, наверное, стало путеводной звездой», — призналась Захарова.

Позже появился еще один вариант, который казался беспроигрышным. Самолет из Ханты-Мансийского автономного округа должен был вывезти людей из Юго-Восточной Азии и «сделать дополнительный крюк на Фиджи». Он уже готовился лететь на острова, но местные власти не дали разрешение на полет. В государстве действовали карантинные меры на фоне коронавируса.

Возвращение россиян с Фиджи описали минимум в пяти схемах. Рассматривалась возможность «перебросить» их через Гонконг и ждать вывозного борта в Токио, варианты прорабатывали сотрудники посольства в Японии и Австралии. В итоге выбрали один: он зависел от многих обстоятельств, которые необходимо было свести воедино.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян. <…> Три часа назад они прилетели в Москву», — заключила Захарова.

Россия с конца марта прекратила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии корониавруса. Сейчас летают только вывозные рейсы, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные. Пустые самолеты перегоняют для техобслуживания, остались транзитные полеты по России. В воздух лайнер могут поднять и по отдельному распоряжению правительства.