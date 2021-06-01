Россиян в июне ждут длинные выходные. График рабочих дней летом

В июне россиян ожидают сразу три выходных дня подряд. В этом месяце длинные выходные связаны с государственным праздником — Днем России. «360» представил график с красными днями календаря в этом месяце.

День России, который отмечается 12 июня, в этом году выпадает на субботу. Поэтому для пятидневной рабочей недели выходной день переносится на понедельник, 14 июня. Россияне будут отдыхать три дня — 12, 13 и 14 июня.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, 11 июня — не только пятница, но и предпраздничный день. А значит, работать нужно будет на час меньше.

После длинных выходных в июне жителей страны будет ждать короткая рабочая неделя: всего четыре дня, со вторника по пятницу.

Летом только в июне россияне смогут отдыхать больше, чем обычно. Праздников больше не будет вплоть до самого ноября, когда отмечается День народного единства.

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