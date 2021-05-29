Россиян в июне будут ждать длинные выходные

Работающих россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Короткая рабочая неделя получится из-за празднования Дня России, напомнил адвокат Владимир Постанюк.

Адвокат объяснил, что эта дата относится к нерабочим праздничным дням, сообщила «Российская газета». Поскольку 12 июня в этом году выпадает на субботу, то выходной день будет перенесен на понедельник.

Постанюк объяснил, что для пятидневной рабочей недели 12 июня — праздничный день, 13 июня — выходной, 14 июня — выходной, перенесенный с субботы, 12 июня.

При этом для шестидневной рабочей недели переноса нет, отметил адвокат, поскольку День России выпадает на рабочую субботу.

«При данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) — выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя», — объяснил Постанюк.

На выходных провести время можно в одном из самых популярных среди туристов городов Подмосковья — Серпухове. Всего в 99 километрах от столицы, на пересечении рек Оки и Нары, расположился старинный русский город, известный своими храмами, монастырями и музеями. Те, кто предпочитает активный отдых, тоже найдут себе занятие по душе.