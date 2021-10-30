Россиян уверили, что дефицита красной рыбы и икры перед Новым годом не будет

Горбуши в этом году ловят достаточно, поэтому дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников не будет. Однако о ценах на деликатесы говорить пока рано. Об этом в беседе с РИА «Новости» на полях Евразийского экономического форума заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Дефицита не должно быть, поскольку вылов в этом году достаточно большой по горбуше — если говорить в целом о лососевых, там должно быть серьезное снижение (цен — прим. ред.). Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке», — приводит агентство слова Шестакова.

Глава Росрыболовства не стал давать никаких прогнозов по стоимости красной рыбы и икры, так как спрос на эти продукты перед Новым годом большой, из-за чего продавцы удерживают цены. Он отметил, что регулирование цен на красную икру на федеральном уровне не обсуждают.

В конце августа директор Северо-Восточной компании Роман Хомутов предрек резкое подорожание красной икры перед Новым годом. По его словам, оптовые цены поднимутся до четырех тысяч рублей за килограмм, а розничные — до пяти-шести тысяч рублей.