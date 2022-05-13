Число безработных россиян увеличилось

Количество официально зарегистрированных безработных в России с 1 марта по 5 мая выросло на четыре тысячи человек. Как сообщила пресс-служба правительства, с таким заявлением на заседании межведомственной рабочей группы реагирования на ситуации на рынке труда выступила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Она отметила, что также на 3,6 тысячи увеличилось количество предприятий, заявивших об изменении режима занятости. Теперь их число составляет 43,9 тысячи.

«Мы видим пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости», — отметила она.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что сегодня в России в качестве безработных зарегистрированы 690,5 тысячи человек. Количество работников в простое выросло до 138 тысяч, а находящихся на неполной занятости до 131 тысячи.

Глава ведомства отметил, что регионы начали активно использовать предлагаемые правительством меры поддержки. Для сотрудников предприятий, которые оказались в зоне риска, центры занятости подбирают новые вакансии. Этот шаг в два раза увеличил число россиян, которым подобрали новую работу до увольнения.

Кроме того, россияне продолжают подавать заявки на обучение новым специальностям. О желании получить новую профессию заявили 61 тысяч человек. Уже проходят обучение 12 тысяч. Под программу субсидирования приема на работу заявлено почти 39 тысяч вакансий.