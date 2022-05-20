Россиян упрекнули в неумении сажать картофель

Фермер Андрей Лысенков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что российские граждане вместо того, чтобы сажать на своих дачных участках картофель, засаживают его газоном.

По его словам молодежь, а также люди среднего возраста не привыкли к работам, связанным с сельским хозяйством.

«Несмотря на наличие участков, у большинства людей эти участки используются просто как газоны или как дачи, не используются для выращивания, по крайней мере, у молодого поколения — не старшего поколения бабушек и дедушек, а среднего возраста — 35-40 лет. Люди уже столкнулись с тем, что это трудно, это тяжело, проще купить продукты. Люди уже даже разучились банально сажать картошку <…>», — отметил он.

Лысенков добавил, что многие забыли банальные агротехнологии. Прежде, чем набраться опыта, людям необходимо первые два-три года быть готовыми к тому, что урожай может полностью пропасть.