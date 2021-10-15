Россиян, страдающих ожирением, предложили отпускать с работы раньше

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил письмо на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова с прошением о том, чтобы россиян с ожирением отпускали с работы на час или два раньше. По его словам, так у них будет время заняться спортом и сбросить лишние килограммы, передала «Вечерняя Москва».

Политик подчеркнул, что в России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают различными формами ожирения. Причиной служит неправильное питание и дефицит физических нагрузок. Такие люди чаще других обращаются за медицинской помощью и больше времени проводят на больничных. Все это негативно сказывается на рабочем процессе.

«Очевидно, что власти должны обратить внимание на нарастающую проблему лишнего веса россиян. Если мы не примем мер сейчас, то через несколько лет будем вынуждены решать проблему ожирения с привлечением других, более дорогостоящих средств, на общефедеральном уровне. В данной связи прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму. К примеру, сотрудники предприятий и учреждений, страдающие ожирением, имеющие желание сбросить лишний вес и привести здоровье в порядок, могли бы получить один–два дополнительных часа в неделю (за счет рабочего времени) для занятий спортом», — говорится в тексте сообщения.