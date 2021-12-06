Россиян станут штрафовать за самовольные остекление и обшивку балконов в 2022 году

Новые правила, которые запрещают самостоятельное остекление балконов и обшивку, начнут действовать в России с 1 марта 2022 года. Об этом говорится в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В документе «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» сказано, что такие ремонтные работы нельзя проводить нанимателям в квартирах и домах, использующихся по договору специализированного жилого найма, договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственники жилья должны получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Им нужно обратиться в архитектурную инспекцию для подтверждения, что проект дома предполагает перепланировку. Эта информация также может быть у соседей.

Если разрешение есть, то владелец жилья может использовать действующий проект, к нему необходимо будет приложить специально составленный документ, где указаны некоторые характеристики. Это размер, цвет, вес, используемые материалы. К нему надо будет приложить справку от управляющей компании, подтверждающей соответствие остекления вашего балкона общей архитектурной концепции. Если у соседей нет разрешения, то надо будет самому направить заявку на рассмотрение проекта и его согласование в архитектурном управлении.

С 1 марта 2022 года в РФ утратят силу также и действующие сейчас правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Новые будут действовать шесть лет.

Для людей, пользующихся государственными квартирами по договорам социального найма, введут обязанность немедленно сообщать наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники, а также другого оборудования в нем. По действующим правилам жильцам нужно сообщать об этом в муниципалитет лишь при необходимости.