Прогноз численности населения России ухудшился

Несмотря на многочисленных мигрантов и рождаемость, население России растет не такими объемами, как хотелось бы. Каждый год число жителей будет увеличиваться. К 2022 году их может стать 147,2 миллиона. Хотя раньше специалисты прогнозировали цифру 147,7 миллиона.

Минэкономразвития сделало прогноз по численности населения России на ближайшие два года. Оказалось, что цифры снизились по сравнению с прошлым документом, пишет ТАСС.

Раньше в 2020 году прогнозировалось, что жителей в стране будет 147 миллионов. Теперь значение упало до 146,8 миллиона человек. В 2021-м ожидается численность населения на уровне 147 миллионов, хотя предыдущая цифра была 147,3 миллиона.

Прогноз снизился и на 2022 год — с 147,7 до 147,2 миллиона. В следующем году специалисты прогнозируют 147,4 миллиона, что на 200 тысяч меньше, чем было раньше. 2024 год может принести 147,5 миллиона жителей. Это значение тоже снизилось на 200 тысяч человек.

Обновленный прогноз Минэкономразвития внесло в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020–2022 годы.