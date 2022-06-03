К октябрю 2021 года количество жителей России увеличилось до 147,2 миллиона человек. Это на два миллиона больше по сравнению с данными 2010 года. Об этом сообщили журналисты «Российской газеты» со ссылкой на предварительные итоги Всероссийской переписи населения.

«По предварительным данным по состоянию на дату переписи —1 октября 2021 года — переписью населения учтено 147,2 миллиона человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4%)», — написали они.

По данным «Российской газеты», приросту населения поспособствовал «миграционный прирост на фоне естественной убыли населения». Увеличилось количество жителей 28 субъектов России. Среди лидеров по приросту населения — столичный регион, Ленинградская область, включая Санкт-Петербург, и Краснодарский край.

В остальных субъектах количество жителей сократилось. Уменьшение населения отметили во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.