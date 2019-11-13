Россиян стали чаще обманывать с банковскими картами

Жители России стали чаще попадаться на уловки мошенников. Преступлений с банковскими картами в 2019 году стало больше на 417,3% по сравнению с предыдущим. Сотрудники полиции зафиксировали порядка 10 тысяч махинаций злоумышленников.

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Как пишет RT со ссылкой на МВД России, в период с января по сентябрь этого года правоохранители зарегистрировали 10,3 тысячи преступлений, связанных с банковскими картами. Все они попадали под статью «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В 2018 году таких случаев в стране было выявлено меньше на 417,3%.

В МВД также отметили, что всего за это время в 2019 году правоохранители зафиксировали более 205 тысяч нарушений закона, в которых преступники использовали информационно-телекоммуникационные технологии. Эта цифра превышает показатели прошлого года на 69%.

Ранее эксперты посоветовали хранить сбережения в разных местах, чтобы не стать жертвой мошенников. По их словам, для ежедневных расходов лучше завести отдельную банковскую карту и класть туда небольшие суммы. Если карта попадет в руки злоумышленников, то будет не так критично потерять незначительные деньги, чем все накопления.