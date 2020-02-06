Россиян стали пугать фейками о коронавирусе. Панику пытаются посеять через чаты в Telegram и WhatsApp

В чатах Telegram и WhatsApp некоторых российских городов появились полные паники посты о коронавирусе. Якобы заболевают друзья и знакомые — и надо «валить поскорее». Рассылают их с одного и того же аккаунта.

Скриншоты опубликовал в Facebook юрист Илья Ремесло. Он предположил, кто пытается нагнетать обстановку и зачем это в принципе нужно.

«Общий смысл всех сообщений „дочери офицера“, как сами видите — „у меня уже друзья заболели, пора валить“. Отправитель сообщений — внезапно, некто Олег Игнатенко из украинского города Львов», — поделился с подписчиками автор.

По его словам, сообщения появляются в чатах Тюмени, где сейчас на карантине находятся вернувшиеся из Китая россияне, а также Томска, Магнитогорска, Краснодара и других областей.

Источник фото: Facebook

Полностью идентичный комментарий тот же человек оставил еще в нескольких чатах. Схожая ситуация и в WhatsApp. Посты в духе «а власти скрывают!» есть в городских, районных и родительских группах. Причем в последних распространяется он особенно быстро.

Источник фото: Facebook

Юрист заметил, что вбросы и провокации не всегда бывают анонимными. Свою лепту вносят и украинские СМИ. Судя по некоторым материалам, коронавирус добрался до России еще 22 января.

Источник фото: Facebook

Об эпидемии коронавируса в РФ писало и издание «Украинский мир», предупредив на всякий случай и украинцев о грозящей им опасности.

Из-за 2019-CoV, уверило подписчиков украинское издание «Диалог», Россия готовится приостановить работу завода «КамАЗ».

Все подобные материалы, уверен Илья Ремесло, направлены только на одно: «вбросить фейк, навести панику, запугать». Он попросил не поддаваться на провокации и проверять любую «шокирующую» информацию из мессенджеров и соцсетей.

По официальным данным, ни у одного россиянина не выявили заражение коронавирусом нового типа. Под Тюменью на карантине сейчас находятся 144 человека, которых эвакуировали из китайского Уханя. За ними будут наблюдать две недели.