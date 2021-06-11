Россиян стали обманывать при помощи нотариальных документов

Мошенники научились подделывать QR-коды на нотариальных документах. При сканировании фальшивок открывается мошеннический сайт-клон с фейковыми реквизитами. О новой схеме обмана предупредили в Сбербанке.

В конце прошлого года на нотариальных документах появились QR-коды, в которых зашифрованы реквизиты юриста. Они позволяют проверить подлинность документа. Мошенники тут же взяли нововведение на вооружение.

«Схема выглядит так: предлагают, например, провести сделку по доверенности (купить квартиру или машину) и предоставляют поддельный документ. Жертва сканирует липовый код и попадает на копию сайта ФНП, где видит результат: документ настоящий», — приводит ТАСС текст сообщения Сбербанка.

В финансовой организации отметили, что если поверить этой информации, то можно просто отдать деньги мошенникам. Никакого законного права пользоваться покупкой после этой операции не будет. Сбербанк посоветовал. чтобы не стать жертвой обманщиков, все крупные сделки с проводить с нотариусом — он знает все нюансы и поможет уберечься от опасности. Подлинность нотариальных документов необходимо проверять только на официальном сайте.