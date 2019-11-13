Россиян стали чаще штрафовать за нарушение ПДД. Помог технический прогресс

Штраф за проезд без ОСАГО может вырасти в семь раз Подробнее

По данным ведомства, около 10,9 миллиона штрафов водители получили за превышение скорости. Также в ГИБДД сообщили, что семь из десяти нерадивых автолюбителей предпочитают оплачивать штрафы сразу, так как в этом случае им полагается скидка в 50%.

«Необходимо отметить, что 14,6 миллиона постановлений было оплачено в размере половины от суммы назначенного штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления», — приводит издание слова собеседника.

Государство получило более трех миллиардов рублей от штрафов, которые зафиксировали камеры. В 2019 камеры видеофиксации выявили львиную долю от общего количества нарушений правил дорожного движения. Почти 100 миллионов штрафов выписали благодаря техническому прогрессу. Общее количество камер на российских дорогах постоянно увеличивается, поэтому количество «писем счастья», которые получают водители, также растет.