14 марта 2024, 08:34
Россиян спросили о запрете выплат по авторским правам артистам-иноагентам
Володин спросил россиян о запрете выплат по авторским правам артистам-иноагентам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о введении законодательного запрета на выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Мнением пользователей он поинтересовался в своем Telegram-канале.
Володин уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах и писателях, которые покинули Россию из-за рубежа «поливают грязью страну».
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На момент написания новости в опросе приняли участие 16,2 тысячи человек. Большинство из них (90%) проголосовали за введение такого запрета. Отрицательно ответили 7% респондентов, еще 3% выбрали вариант «все равно».
В начале марта спикер Госдумы обращал внимание на эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов.
«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций», — отметил он.
Тогда Володин также обратил внимание на поступающие предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, которые занимаются дискредитацией ВС России.
«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — подчеркнул политик.
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