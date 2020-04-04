Россиян снова начнут возвращать домой из других стран

Россия приостановила возвращение граждан, застрявших в других странах. Рейсы отменили всего на два дня для составления всех списков. Жителей снова начнут забирать начиная с 6 апреля.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти не запрещали вывоз россиян из-за рубежа. Рейсы просто приостановили.

«Почему введен временный тайм-аут на прилет рейсов сюда из-за рубежа с нашими гражданами? Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количества и куда прилетит на территорию России», — приводит ее объяснение РИА «Новости».

Голикова добавила, что сайте госуслуг есть специальная анкета, которую должны заполнить все, кто хочет вернуться в Россию. По этим анкетам будут составлены списки и график прилетов. Это делается для того, чтобы обезопасить жителей страны. График должны сделать уже 6 апреля.

Вице-премьер рассказала, что МИД уже составлял списки людей, а сотрудники МВД их выверяли. В итоге в перечне оказались около 26 тысяч имен, но 13 660 не удалось идентифицировать.

«Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли это фактические граждане и если они есть, то в какую точку они полетят», — заключила Голикова.

Многие российские туристы не смогли вернуться с отдыха после того, как страны закрыли границы в связи с коронавирусом. Сейчас по всему миру насчитывается более 1,1 миллиона заболевших COVID-19 и более 60 тысяч погибших от инфекции.