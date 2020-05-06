Россиян с остановившихся предприятий предложили отправить на общественные работы

Предприятия, оставшиеся без заработков в режиме изоляции, можно занять общественными работами. Так им удастся сохранить коллективы. Об этом сказал зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

По словам Фаррахова, депутаты выделили целый блок вопросов, связанных с занятостью людей в остановивших производство организациях. В частности, есть предложение ввести практику общественных работ.

«В 2008–2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок», — сказал Айрат Фаррахов в интервью «Парламентской газете».

Говоря о поддержке в условиях изоляции, Фаррахов сказал, что важно не только вводить новые меры, но и следить за выполнением существующих. Он отметил, что есть проблемы с кредитованием и отсрочками, где-то, несмотря на приостановку контрольно-надзорных мероприятий, продолжаются проверки, идет давление надзорных органов.

Изоляция в России продолжается с конца марта. В течение этого времени выходить из дома можно только по уважительной причине. Сотрудников рекомендовали перевести на удаленный режим. В некоторых регионах разрешили работать только тем организациям, которые производят товары из списка первой необходимости.