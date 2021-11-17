Россиян с медотводом от прививки внесут в особый список

Россиян, имеющих медотвод от вакцинации против коронавируса, будут вносить в специальный список. Об этом стало известно из опубликованного приказа Минздрава РФ, сообщили «Ведомости».

Согласно документу министерства, жителям страны с медотводом не будут выдавать QR-коды. В качестве альтернативы они получат сертификаты, в которых будут указаны соответствующие противопоказания, а также срок действия документа.

Как считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, противопоказания к прохождению вакцинацию могут иметь более 10% совершеннолетних россиян. Однако эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов заявил, что процент взрослого населения, имеющего медотводы, напротив, несущественный — приблизительно 2-3%.

Вакцинированные россияне теперь могут не уходить на вынужденную изоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре. Это изменение затронет и тех, кто перенес ковид за последние полгода.