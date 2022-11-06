Россиян с крупными банковскими вкладами предупредили о риске потери льгот и субсидий | 360°

Общество 06 ноября 2022, 12:34 Россиян с крупными банковскими вкладами предупредили о риске потери льгот и субсидий Юрист Гусятникова: россиян могут лишить льгот и субсидий из-за крупных вкладов в банках РИА "Новости"

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Россияне с крупными банковскими вкладами могут потерять субсидии и льготы, рассказала агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, при начислении социальных выплат власти учитывают доходы семей и степень их нуждаемости.

Гусятникова напомнила, что пособия назначают в том случае, когда на каждого члена семьи приходится сумма, не превышающая региональный прожиточный минимум. По ее словам, при подсчете ежемесячных доходов власти учитывают и банковские вклады.

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«Чтобы сохранить статус малоимущего и не лишиться дополнительных выплат, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов», — отметила Гусятникова. Она уточнила, что сумма с ежегодных процентов при этом не должна превышать размера одного прожиточного минимума.

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Россияне вправе получить статус «Почетный гражданин города», заявила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. Благодаря ему можно получить некоторые льготы и привилегии. Звание присваивают специалистам за достижения, совершенные в ряде областей, включая сферы здравоохранения, науки и экономики.