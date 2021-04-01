Россиян разыграли новостью про штрафы за плохие шутки

Россиян разыграли шуточным законопроектом о штрафах за плохой юмор в интернете. Некоторые повелись на эту первоапрельскую шутку проекта МБН, но большинство людей все же стойко пережили этот день.

В этот день ведущей МБН, которая рассказывает про придуманный законопроект, была Елена Воробей. Видео начинается с безумного смеха ведущей и надписи, что россиян будут штрафовать за плохой юмор в интернете.

Причем штрафы, по задумке, якобы составят от пяти до 50 тысяч рублей. И его точная сумма зависит от «глубины пробитого дна». Автором «законопроекта» сделали лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Якобы он «обиделся» на очередную волну мемов в честь него.

Однако «закон» не подразумевал запрет банальных шуток, вроде «у тебя спина белая». Запрет распространялся только на черный юмор.

Елену Воробей в ролике смутило, что если «закон» вступит в силу, то в интернете закроется множество передач, авторы которых годами совершенствовали эту «точную науку — шутить ниже пояса». В ролик МБН даже вставили «цитату» известного комика Александра Гудкова, который якобы рассказал о своей альтернативной профессии в случае, если юмор запретят. Комик отметил, что пойдет работать в такси, а его коллеги — на заводы.