Общество 18 апреля 2024, 17:33 Россиян призвали жаловаться в Роспотребнадзор или Россельхознадзор при обнаружении контактных зоопарков

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Первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал россиян при обнаружении контактных зоопарков жаловаться в Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратуру или МВД.

Политик напомнил, что деятельность подобных организаций в России запрещена.

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«В этой ситуации желательно зафиксировать факт работы этого контактного зоопарка, сделать фотографии. Если не жалко денег, купить билет и приложить чек, где будет видна дата», — сказал он.

Животные в торговых центрах ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, добавил Бурматов.