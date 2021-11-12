Россиян призвали заранее готовить документы для оформления пенсии

Жителям России лучше заранее обращаться в ПФР по вопросу назначения пенсии. Это позволит избежать проволочек и оформления недостающих документов. Если с бумагами будет все в порядке, то положенную пенсию начислят в течение 10 дней.

«Предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. Специалисты ПФР проверят правильность оформления документов, проведут оценку полноты и достоверности содержащихся в них сведений», — приводит ТАСС текст сообщения Пенсионного фонда России.

В организации подчеркнули, что это очень важный момент. Заблаговременная работа позволит подготовить пакет всех необходимых документов для назначения выплат, чтобы потом не бегать по инстанциям, а спокойно начать получать свои деньги.

Ранее член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что ПФР может приостановить выплату пенсии некоторым соотечественникам из-за несоответствия справок. Прежде всего это касается документов из иностранных образовательных учреждений.