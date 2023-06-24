Общество 24 июня 2023, 21:33 Россиян призвали сплотиться вокруг президента Депутат Госдумы Колунов: Запад направил на Россию военную и информационную машину пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

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Россия столкнулась с серьезными вызовами, которые угрожают ее будущему. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, комментируя ситуацию в стране.

В своем обращении парламентария подчеркнул, что России грозят сохранению ее истории, культуры и традиций.

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«Против нас направили всю военную и информационную машину коллективного Запада: она уничтожает российских граждан, она угрожает безопасности и независимости нашей страны» — отметил он.

Как отметил Колунов, сейчас необходимо сплотиться ради общей победы. По словам депутата, основные потрясения в истории России возникали после предательства и измены со стороны внутренних сил. Он напомнил о русско-японской и Первой мировой войнах и назвал происходящие события ударом в спину России. В заключении Сергей Колунов указал на единство и поддержку президента в борьбе за будущее страны.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что попытки раскачать общество в России провалились.