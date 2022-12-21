Общество 21 декабря 2022, 18:09 Россиян призвали сплотиться ради развития страны Председатель Госдумы Володин призвал россиян консолидироваться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителям России необходимо сплотиться и думать о будущем развитии государства, несмотря на все несогласия во взглядах. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«В России главное сейчас — объединить свои возможности и силы, чтобы была консолидация. Например, в Госдуме у нас пять политических фракций со своей программой, однако вся наша страна — одна партия», — отметил он.

Реклама

Володин подчеркнул, что политическим силам, несмотря на разногласия во многих вопросах, необходимо делать все для повышения благосостояния граждан, думать о сохранении и развитии страны.

Реклама

Ранее спикер Госдумы заявил, что покинувшие Россию люди в скором времени станут не нужными за границей, от них откажутся в случае первого же непослушания.

Володин напомнил, что права и свободы людей в Евросоюзе и США является всего лишь фикцией, за которой скрыта антироссийская риторика.