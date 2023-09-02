Общество 02 сентября 2023, 04:17 Россиян призвали сменить пин-коды на сим-картах Сенатор Шейкин: россиянам нужно сменить пин-коды на сим-картах для безопасности Pxhere

Читать 360tv в

Россиянам дали советы, как обезопасить свои данные в случае кражи или утери смартфона. Один из самых простых способов заключается в установке собственного пин-кода через настройки телефона, отметил в разговоре с РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин.

Шейкин отметил, что новый пин-код должен быть надежным, а не очевидным.

Реклама

«Это предоставит дополнительный уровень защиты и затруднит несанкционированный доступ к вашим данным в случае, если сим-карта окажется в руках мошенников в результате кражи или утери смартфона», — объяснил он.

Также Шейкин интересовался, каким образом можно обезопасить свои банковские приложения при утере или краже смартфона.С этим вопросом он обратился к директору кибербезопасности ПАО «Сбербанк» Сергею Лебедю.

Для этого необходимо пользоваться только официальными магазинами приложений для установки новых программ. Кроме того, следует регулярно обновлять программное обеспечение гаджета и использовать антивирус. Также нужно использовать пин-код для сим-карты. А в случае необходимости ее можно рекомендуется заблокировать.