Россиян призвали сделать прививку от гриппа | 360°

Общество 21 октября 2022, 13:09 Россиян призвали сделать прививку от гриппа Геннадий Онищенко в свой день рождения посоветовал всем вести здоровый образ жизни

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Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в свой день рождения, 21 октября, пожелал всем россиянам вести здоровый образ жизни. Об этом сообщило издание kp.ru.

В первую очередь академик напомнил, что в России начинается сезон гриппа. Гражданам необходимо сделать вакцину, а также не забывать о прививке от коронавируса.

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«Привиться от гриппа как минимум, ревакцинироваться от коронавируса», — сообщил он.

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Он также порекомендовал отказаться от вредных привычек и есть здоровую, а главное, российскую пищу.