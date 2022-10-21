Россиян призвали сделать прививку от гриппа | 360°

21 октября 2022, 13:09
Россиян призвали сделать прививку от гриппа
Геннадий Онищенко в свой день рождения посоветовал всем вести здоровый образ жизни
Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в свой день рождения, 21 октября, пожелал всем россиянам вести здоровый образ жизни. Об этом сообщило издание kp.ru.
В первую очередь академик напомнил, что в России начинается сезон гриппа. Гражданам необходимо сделать вакцину, а также не забывать о прививке от коронавируса.
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«Привиться от гриппа как минимум, ревакцинироваться от коронавируса», — сообщил он.
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Он также порекомендовал отказаться от вредных привычек и есть здоровую, а главное, российскую пищу.
Геннадий Онищенко
Грипп
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