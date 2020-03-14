Россиян призвали перестать ездить за границу

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян перестать ездить за границу. Так, по мнению премьера, у наших соотечественников будет меньше шансов подхватить коронавирусную инфекцию.

Мишустин также распорядился усилить контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах. Все эти меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.

Кроме того, в России появится координационный совет по борьбе с COVID-19. Существующий сейчас оперативный штаб структурно станет частью этого совета. Также в него войдет комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране.

«Также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица для того, чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации», — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Утром в Совете Федерации также призвали россиян меньше выезжать за рубеж. А на сенаторов спикер Совфеда Валентина Матвиенко наложила прямой запрет на заграничные поездки.