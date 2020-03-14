Россиян призвали перестать ездить за границу
Мишустин также распорядился усилить контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах. Все эти меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.
Кроме того, в России появится координационный совет по борьбе с COVID-19. Существующий сейчас оперативный штаб структурно станет частью этого совета. Также в него войдет комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране.
«Также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица для того, чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации», — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Утром в Совете Федерации также призвали россиян меньше выезжать за рубеж. А на сенаторов спикер Совфеда Валентина Матвиенко наложила прямой запрет на заграничные поездки.