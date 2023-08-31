Общество 31 августа 2023, 23:10 Россиян призвали не выкладывать фотографии объектов системы ПВО Глава Орловской области Клычков призвал не выкладывать фото объектов ПВО РИА «Новости»

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал россиян не публиковать в Сети фотографии и видео, на которых запечатлены объекты системы противовоздушной обороны. В своем Telegram-канале он напомнил, что в последние дни атаки БПЛА по территории страны участились.

«Прошу обратить внимание, что категорически запрещена съемка объектов систем противовоздушной обороны!» — подчеркнул Клычков.

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Он отметил, что противник может использовать находящийся в открытом доступе контент с военными и стратегическими объектами, расположенными на территории региона.

Орловская область защищена средствами радиоэлектронной борьбы и авиации. Клычков заверил, что для жителей региона обеспечили безопасность. Но каждому человеку нужно проявлять гражданскую бдительность.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Орле приступили к обустройству аэропорта для перехвата дронов, летящих в строну столицы. По его словам, воздушную гавань еще не запустили, но уже несколько дней удалось сбить беспилотник.