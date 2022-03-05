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    05 марта 2022, 17:32

    Россиян призвали не верить фейкам о прекращении выплат пенсий и зарплат

    Министерство труда опровергло сообщения о прекращении выплат зарплат и пенсий

    Анатолий Минкин

    Распространившиеся по мессенджерам и социальным сетям сообщения, что россияне не получат зарплаты и пенсии, потому что в стране закончились деньги, не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство труда и социальной защиты.

    Россиян призвали не верить фейкам о прекращении выплат пенсий и зарплат

    В ведомстве отметили, что неизвестные вбросили фейк от имени министерства, что якобы из-за предстоящего дефолта прекращаются выплаты зарплат и пенсий.

    «Никаких подобных заявлений Минтруд не делал», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что все зарплаты и пенсии начисляются россиянам в установленные сроки. Министерство ведет мониторинг ситуации на рынке труда.

    Россиян попросили проверять информацию на сайте министерства или в официальном Telegram-канале.