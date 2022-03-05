Россиян призвали не верить фейкам о прекращении выплат пенсий и зарплат

Распространившиеся по мессенджерам и социальным сетям сообщения, что россияне не получат зарплаты и пенсии, потому что в стране закончились деньги, не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что неизвестные вбросили фейк от имени министерства, что якобы из-за предстоящего дефолта прекращаются выплаты зарплат и пенсий.

«Никаких подобных заявлений Минтруд не делал», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что все зарплаты и пенсии начисляются россиянам в установленные сроки. Министерство ведет мониторинг ситуации на рынке труда.

Россиян попросили проверять информацию на сайте министерства или в официальном Telegram-канале.