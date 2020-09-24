Россиян призвали не расслабляться, чтобы не вводить новые коронавирусные ограничения

Президент Владимир Путин заявил, что меньше всего хочет повторения весенних ограничительных мер. Поэтому глава государства призвал не расслабляться и соблюдать меры безопасности.

«Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», — рассказал Путин на онлайн-встрече с выбранными губернаторами.

Президент также отметил, что в России эпидемиологическая обстановка действительно лучше, чем в некоторых странах, где пришлось снова закрывать предприятия и вводить карантин. Но все это благодаря эффективным мерам, которые применяют специалисты.

При этом глава государства напомнил, чем грозит халатное отношение региональных властей к ситуации с заболеваниями коронавирусом.

«<…> Нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание и для граждан, для страны, для нашей экономики», — заявил Путин.

Встреча Владимира Путина с 20 губернаторами различных субъектов России прошла в формате видеоконференции.