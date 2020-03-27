Россиян призвали не путешествовать по стране из-за коронавируса

Ростуризм посоветовал россиянам перенести поездки по стране из-за коронавирусной инфекции. Такую рекомендацию агентство дало из-за приостановки работы санаториев и общепитов.

Об этом федеральное агентство написало на своем сайте.

Туристам, планирующим поездку по России, советуют перенести путешествия на более поздний срок.

Свою выходную неделю многие россияне решили провести на внутренних курортах. В Крыму и в Сочи после обращения президента о нерабочей неделе резко выросло число бронирований отелей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу курортов и размещение в санаториях. Региональным властям необходимо ограничить деятельность организаций общественного питания с 28 марта до 5 апреля — за исключением дистанционной торговли.