    27 марта 2020, 22:35

    Россиян призвали не путешествовать по стране из-за коронавируса

    Арина Гудилова

    Ростуризм посоветовал россиянам перенести поездки по стране из-за коронавирусной инфекции. Такую рекомендацию агентство дало из-за приостановки работы санаториев и общепитов.
    Россиян призвали не путешествовать по стране из-за коронавируса

    Об этом федеральное агентство написало на своем сайте.

    Туристам, планирующим поездку по России, советуют перенести путешествия на более поздний срок.

    Свою выходную неделю многие россияне решили провести на внутренних курортах. В Крыму и в Сочи после обращения президента о нерабочей неделе резко выросло число бронирований отелей.

    Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу курортов и размещение в санаториях. Региональным властям необходимо ограничить деятельность организаций общественного питания с 28 марта до 5 апреля — за исключением дистанционной торговли.