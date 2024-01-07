Общество 07 января 2024, 16:06 Россиян призвали не опасаться иностранных трудовых мигрантов Титов: страх россиян перед трудовыми мигрантами абсолютно безоснователен РИА «Новости»

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Опасения россиян перед иностранными рабочими являются полностью безосновательными. Об этом РИА «Новости» заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мне хорошо известно о страхе россиян перед трудовыми мигрантами. Хотя он является абсолютно безосновательным. По статистике МВД, россияне совершают гораздо больше преступлений, чем мигранты», — сказал он.

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Омбудсмен также ответил на опасения, что иностранные специалисты займут рабочие места коренных россиян.

«Но и это совершенно не так. Сегодня у россиян есть все возможности в зависимости от квалификации и уровня образования применить свои знания и силы в любой отрасли, в любой профессии, по любой зарплате», — добавил Титов.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в отечественной экономике сложилась опасная ситуация из-за дефицита рабочих рук. По ее словам, самая непростая обстановка в химической промышленности и машиностроении.