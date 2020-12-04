Россиян призвали не носить маски с клапанами

Инфицированный человек может заразить окружающих, если будет носить маску с клапаном. Средства защиты такого плана нужны только медикам, чтобы облегчить дыхание.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал РИА «Новости» об эффективности масок с клапанами.

«Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что снабженные клапаном маски необходимы «только медицинским работникам при исполнении их профессиональных обязанностей».

Некоторые западные компании-перевозчики, добавил Лебедев, перестали пускать на борт самолетов пассажиров, которые используют подобные маски. Распространению вируса они не препятствуют.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подчеркнула, что коронавирус перестанет распространяться, когда все начнут соблюдать «несложные меры защиты и профилактики». Нынешнюю ситуацию с COVID-19 в России она назвала довольно напряженной.